Взрыв в питерском метро: опубликован список пострадавших

На сайте петербургского Пятого телеканала опубликован список пострадавших в результате взрыва в метрополитене северной столицы — уточняется, что он пока неполный. В списке 26 имен, также приводятся сведения о людях, личные данные которых пока неизвестны.

По данным Пятого канала, в теракте пострадали:

Облонская А. 1997 года рождения

Постнов С. 1976 года рождения

Золнов М., возраст — 58 лет

Мелибоев Н.

Ульянов Д.

Власов Александр Валерьевич, возраст — 18 лет

Барацевич Игорь Алексеевич, возраст — 21 год

Бугрова Ирина Леонидовна, возраст — 46 лет

Петрухина Светлана Николаевна, возраст — 62 года

Малыха Нина Ивановна, возраст — 64 года

Бугрова Анастасия Витальевна, возраст — 19 лет

Слесаренко Анжелика Геннадьевна, возраст — 41 год

Куварин Константин Дмитриевич, возраст — 21 год

Велиев Заур, возраст — 28 лет

Эвелина, возраст — примерно 24 года

Динара Тамаидаровна А. 1996 года рождения – скончалась в больнице

Шурикджон Хокшакакбаров

Динара А.

Вера З.

Юрий Ш.

Тереза Ч.

Светлана Г.

Руслан Т.

Неизвестная № 509, возраст — примерно 70 лет

Неизвестная № 510, возраст — примерно 35 лет

Неизвестная № 512, возраст — примерно 20 лет

Также, по сведениям телеканала, в 26-ю больницу госпитализированы Вера З., возраст — 59 лет (приемный покой), Юрий Ш., возраст — 53 года (реанимация),Тереза Ч., возраст — 18 лет (приемный покой), Юрий Ш., возраст — 53 года (приемный покой), Светлана Г., возраст — 44 года ( ЛОР-отделение), Руслан Т., возраст — 24 года (ЛОР-отделение).