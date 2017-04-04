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Взрыв в питерском метро: опубликован список пострадавших
Фото: Ваганов Антон/ТАСС
На сайте петербургского Пятого телеканала опубликован список пострадавших в результате взрыва в метрополитене северной столицы — уточняется, что он пока неполный. В списке 26 имен, также приводятся сведения о людях, личные данные которых пока неизвестны.
По данным Пятого канала, в теракте пострадали:
Облонская А. 1997 года рождения
Постнов С. 1976 года рождения
Золнов М., возраст — 58 лет
Мелибоев Н.
Ульянов Д.
Александра З., возраст — 15 лет.
Захарченко Владимир Константинович, возраст — 20 лет
Семенов Максим Сергеевич, возраст — 20 лет
Власов Александр Валерьевич, возраст — 18 лет
Барацевич Игорь Алексеевич, возраст — 21 год
Бугрова Ирина Леонидовна, возраст — 46 лет
Петрухина Светлана Николаевна, возраст — 62 года
Малыха Нина Ивановна, возраст — 64 года
Бугрова Анастасия Витальевна, возраст — 19 лет
Слесаренко Анжелика Геннадьевна, возраст — 41 год
Куварин Константин Дмитриевич, возраст — 21 год
Велиев Заур, возраст — 28 лет
Эвелина, возраст — примерно 24 года
Динара Тамаидаровна А. 1996 года рождения – скончалась в больнице
Шурикджон Хокшакакбаров
Динара А.
Вера З.
Юрий Ш.
Тереза Ч.
Светлана Г.
Руслан Т.
Неизвестная № 509, возраст — примерно 70 лет
Неизвестная № 510, возраст — примерно 35 лет
Неизвестная № 512, возраст — примерно 20 лет
Также, по сведениям телеканала, в 26-ю больницу госпитализированы Вера З., возраст — 59 лет (приемный покой), Юрий Ш., возраст — 53 года (реанимация),Тереза Ч., возраст — 18 лет (приемный покой), Юрий Ш., возраст — 53 года (приемный покой), Светлана Г., возраст — 44 года ( ЛОР-отделение), Руслан Т., возраст — 24 года (ЛОР-отделение).
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