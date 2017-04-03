Главное сейчас
-
Камеры засняли предполагаемого организатора взрыва в Петербурге
-
«Не траур же»: Макаревич не будет отменять концерт в Петербурге
-
Захарова заявила о дезинформации в американских СМИ после взрывов в Петербурге
-
Очевидцы рассказали о бездействии полиции перед взрывом в метро
-
Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга
Главные события у вас в почте
Очевидцы рассказали подробности теракта в Петербурге
Очевидец теракта в Санкт-петербургском метро Татьяна Никитина рассказала, что происходило на месте происшествия сразу после взрыва. Слова свидетеля передает РИА Новости.
«Мы подошли к женщине с горящими волосами, обожженным лицом, спросили, что произошло. Она ответила, что из центра вагона раздался взрыв. Ей заложило уши. Никто не понял, что произошло. Вагон сразу остановился, и мужчины начали ломать окна и двери, выбираться, кто как мог. В вагоне, по ее словам, оставалось лежать пять человек. Раненых я видела не меньше двадцати», - заявила Никитина.
Женщина также добавила, что сразу почувствовала сильный запах гари и увидела черный дым. Татьяна заявила, что на станции обратила внимание на «людей в крови, с черными лицами, в шоковом состоянии». Очевидец отметила, что «никогда больше не поедет на метро».
3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. По последним данным, погибло не менее 10 человек, еще 40 человек получили ранения. Врачи оценивают состояние шестерых пострадавших как тяжелое. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты. Сотрудники полиции также обнаружили на станции «Площадь Восстания» неразорвавшееся взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Деловая газета "Взгляд"
-
Lenta.ru
-
RT на русском