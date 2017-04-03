Очевидцы рассказали подробности теракта в Петербурге

«Мы подошли к женщине с горящими волосами, обожженным лицом, спросили, что произошло. Она ответила, что из центра вагона раздался взрыв. Ей заложило уши. Никто не понял, что произошло. Вагон сразу остановился, и мужчины начали ломать окна и двери, выбираться, кто как мог. В вагоне, по ее словам, оставалось лежать пять человек. Раненых я видела не меньше двадцати», - заявила Никитина.

Женщина также добавила, что сразу почувствовала сильный запах гари и увидела черный дым. Татьяна заявила, что на станции обратила внимание на «людей в крови, с черными лицами, в шоковом состоянии». Очевидец отметила, что «никогда больше не поедет на метро».

3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. По последним данным, погибло не менее 10 человек, еще 40 человек получили ранения. Врачи оценивают состояние шестерых пострадавших как тяжелое. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты. Сотрудники полиции также обнаружили на станции «Площадь Восстания» неразорвавшееся взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.