Таксисты в Петербурге резко подняли цены на поездки

В Санкт-Петербурге жители города сообщают, что таксисты в связи с терактами в метро берут по 10-15 тысяч рублей за поездку. Об этом сообщает LIFE

«Система формирования заказов в такси построена так, что автоматически реагирует на спрос. Если система видит, что мало свободных машин и повышенный спрос, то автоматически растёт и тариф. Когда происходит такое ЧП, как в метро Петербурга, то мы снижаем тарифы вручную. Ни одно уважающее себя такси не будет наживаться на трагедии. Другое дело, что могут встречаться недобросовестные водители. Ничто ведь не мешает водителю просто выключить планшет и поехать как бы по своим делам, а на самом деле брать неучтённых пассажиров. И тут уже он может устанавливать любой ценник. Отсюда и истории про резко повышающиеся тарифы», - заявил водитель такси «Везёт».

Представитель компании заявил, что руководство вряд ли сможет проконтролировать тарифы и конечная цена за поездку будет зависеть от «человеческой жадности и бездушности». 3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Согласно последним данным, погибло не менее 10 человек, еще 40 человек получили ранения. Врачи оценивают состояние шестерых пострадавших как тяжелое. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты. Сотрудники полиции также обнаружили на станции «Площадь Восстания» неразорвавшееся взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.