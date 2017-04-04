В Петербурге две станции метро закрыты из-за бесхозного предмета

Станции "Гражданский проспект" и "Девяткино" на "красной ветке" метро Санкт-Петербурга закрыты утром во вторник из-за бесхозного предмета на перегоне, сообщили РИА Новости с метрополитене.

"В 6.20 на перегоне "Гражданский проспект" — "Девяткино" на первом пути обнаружен бесхозный предмет. Станции "Гражданский проспект" и "Девяткино" закрыты, движение осуществляется до станции "Академическая", — сказали в метрополитене.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.