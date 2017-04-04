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Устроивший взрыв в метро Санкт-Петербурга смертник предположительно был гражданином России
Следователи опознали предполагаемого смертника, осуществившего взрыв в метро Санкт-Петербурга, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
По данным источника, смертник, предположительно, уроженец Киргизии, имеющий гражданство России, был связан с международными террористическими организациями.
В 14:40 в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в вагоне поезда взорвалось самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Погибли около 10 человек, 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Станции метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» расположены на «синей» линии метрополитена Санкт-Петербурга.
Следственный комитет квалифицировал взрыв как теракт, возбудив уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.
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