Устроивший взрыв в метро Санкт-Петербурга смертник предположительно был гражданином России

Следователи опознали предполагаемого смертника, осуществившего взрыв в метро Санкт-Петербурга, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным источника, смертник, предположительно, уроженец Киргизии, имеющий гражданство России, был связан с международными террористическими организациями.

В 14:40 в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в вагоне поезда взорвалось самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Погибли около 10 человек, 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Станции метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» расположены на «синей» линии метрополитена Санкт-Петербурга.