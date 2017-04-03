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Опознана первая жертва взрыва в метро Петербурга [date]
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Петербургский террорист попал на запись камеры наблюдения

Камеры засняли предполагаемого организатора взрыва в Петербурге
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Предполагаемый организатор теракта в Санкт-Петербурге попал на запись камер видеонаблюдения. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
По версии следствия, взрывное устройство преступник оставил в вагоне метро в рюкзаке. Бомба была начинена поражающими элементами. 3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Согласно последним данным, погибло не менее 9 человек, еще 50 человек получили ранения. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты. Генеральная прокуратура России назвала взрыв терактом. Сотрудники полиции также обнаружили на станции «Площадь Восстания» неразорвавшееся взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.
ЧП Происшествия
Генпрокуратура РФ
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