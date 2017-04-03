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На "Площади восстания" в Петербурге обезврежено самодельное взрывное устройство
Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил, что на станции петербургского метро "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель Информационного центра НАК Андрей Пржездомский.
"На станции метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство", - сказал он, отметив, что "сделано это было профессионально и быстро".
"Специальные службы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз", - сказали в свою очередь в НАК.
Как сообщалось ранее, взрыв неустановленного устройства произошел около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Петербурге. По данным НАК, девять человек погибли, 20 получили ранения.
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