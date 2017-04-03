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Три станции метро оцепили в Москве из-за подозрительных сумок
В Москве из-за подозрительных предметов были закрыты три станции метро. Об этом сообщает портал LIFE со ссылкой на источник.
«На платформах станций были оставлены рюкзаки», — заявил собеседник портала.
Власти города закрыли станции «Нагатинская», «Савеловская» и станцию МЦК «Угрешская». В настоящее время на станциях работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи.
3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Согласно последним данным, погибло не менее 10 человек, еще 50 человек получили ранения. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты. Генеральная прокуратура России назвала взрыв терактом.
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