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В Москве введут красный уровень террористической опасности
В Москве может быть введен красный уровень террористической опасности. Такая возможность рассматривается в министерстве внутренних дел. Об этом сообщает портал LIFE.
Соответствующее решение будет принято на экстренном совещании руководства ведомства, которое начнется в 17:00. Кроме того, будет принят план безопасности в столице. 3 апреля около 14:30 на станциях метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Согласно последним данным, погибло не менее 10 человек, еще 50 человек получили ранения. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты. Генеральная прокуратура России назвала взрыв терактом.
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