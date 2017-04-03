Главное сейчас
-
Путин назвал три версии взрывов в метро Петербурга
-
«Не траур же»: Макаревич не будет отменять концерт в Петербурге
-
На месте взрывов в петербургском метро обнаружили 12 тел
-
Петербурженка рассказала о первых минутах после взрывов в метро
-
Захарова заявила о дезинформации в американских СМИ после взрывов в Петербурге
Главные события у вас в почте
При взрывах в Петербурге погибли 9 человек и пострадали 20
Девять человек погибли и более 20 пострадали при взрывах в метро в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).
"По предварительным данным, в результате взрывов в санкт-петербургском метро погибли 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", — говорится в сообщении.
Оставить комментарий