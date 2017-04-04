По делу о теракте в Петербурге появились новые подозреваемые

По делу о теракте на станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге появились новые подозреваемые. Следователи проверяют причастность к произошедшему молодой пары.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники, это молодой человек и девушка примерно 20-ти лет. Оба, также предположительно, приехали в северную столицу из стран СНГ. Сейчас следователи просматривают записи с камер наблюдения и устанавливают личности молодых людей.

Между тем, личность возможного террориста-смертника уже установлена - это 23-летний уроженец одной из республик Средней Азии. Известно, что он давно жил в северной столице, но в феврале ненадолго возвращался на родину. В распоряжении РЕН ТВ появились фотографии, на которых видно, как он заходит в подземку. На кадрах, которые сделали в вагоне после взрыва, также обнаружены останки возможного террориста, а характер повреждений позволяет предположить, что взрывчатка находилась у него в рюкзаке. Сейчас полиция проверяет его знакомых и родственников, а также возможные связи с исламистами.

На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения в метрополитене незадолго до взрыва, видно, как предполагаемый террорист нервно сжимает кулаки. По данным журналистов РЕН ТВ, он два часа ходил в толпе с рюкзаком полным взрывчаткой. То ли не решался, то ли выбирал момент, когда вокруг будет как можно больше людей. А потом сел в поезд и привел адскую машину в действие.

Жуткие кадры, снятые в первые минуты после взрыва, потрясли всю страну. Люди в крови. Те, кто в сознании, из-за всех сил пытаются помочь пострадавшим. По словам Игоря Маслова, он в эти минуты находился на платформе, а пострадавших вытаскивали из раскуроченных дверей и окон. Было очень трудно дышать - вестибюль заполнил едкий дым.

По последним данным, теракт унес жизни 11 пассажиров, еще 51 получили ранения. В первые часы в целях безопасности метро закрыли. На дорогах Петербурга образовались огромные пробки. Но автомобилисты города, вплоть до поздней ночи, предлагали свою помощь родным и близким тех, кто оказался с террористом в одном поезде.

Возле обоих выходов станции метро "Технологический институт" дежурят экстренные службы. Оцепление не снимают вплоть до самого утра. Работники метро поднимают наружу крупные обломки состава и другие конструкции, которые деформировала ударная волна. Сейчас, когда на платформе в подземке разобраны завалы, чтобы эксперты смогли детально восстановить картину теракта, следователи-криминалисты внимательно изучают каждый метр вагона.