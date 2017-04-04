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Опубликован список пострадавших при взрыве в петербургском метро

Опубликован список пострадавших при взрыве в петербургском метро
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Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовало на своем сайте список людей, пострадавших в результате взрыва в метрополитене и остающихся в лечебных учреждениях города.
В списке значится 51 человек, в том числе четыре женщины, личности которых не установлены.
Среди пострадавших — одна несовершеннолетняя, 2001 года рождения.
В понедельник, 3 апреля, в метро Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв.
В результате погибли 11 человек, более 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следствие рассматривает и другие версии случившегося.
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