Источник: личность смертника в метро Петербурга предварительно установлена

Взрывное устройство, приведенное в действие в метро в Санкт-Петербурге, было аналогично тому, которое обезвредили на станции "Площадь восстания". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200-300 гр в тротиловом эквиваленте. Оно похоже по устройству на то, что было обезврежено на "Площади Восстания", - сказал источник. Бомба была начинена поражающими элементами - металлическими шариками и гайками.

Источник не уточнил, находилось ли взрывное устройство в огнетушителе, подобно обнаруженному на "Площади восстания". "Это будет установлено в ходе экспертизы, так как от него остались только обломки. Но тип начинки такой же", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. "Судя по характеру телесных повреждений, действовал смертник. Взрывное устройство было прикреплено у него на теле, либо находились в рюкзаке, либо он держал его даже в руках, но на уровне живота. Об этом свидетельствует и тот факт, что у всех, кто находился поблизости, характерные повреждения именно в области живота", - сказал источник.

На месте взрыва обнаружено много фрагментов останков погибших, не только предполагаемого террориста. "Его личность предварительно установлена. Он действительно уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками", - сообщили в правоохранительных органах.

Согласно первым выводам, смертник стоял недалеко от дверей, ближе к середине вагона. "В центре вагона нашли его руку с проводами, которые отправлены на экспертизу", - сказал источник.