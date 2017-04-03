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Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154 под Смоленском
Польская прокуратура заявила, что российские авиадиспетчеры умышленно спровоцировали катастрофу самолета президента Леха Качиньского под Смоленском, сообщает РИА Новости.
«В течение этого года прокуроры собрали и проанализировали около двух тысяч томов дела [о крушении Ту-154]. <…> Анализ данных позволил прокурорам сформулировать новые обвинения против авиадиспетчеров, граждан Российской Федерации, <…> и предъявить им обвинения в умышленных действиях, которые привели к катастрофе воздушного судна, повлекшей гибель многих людей», - заявил Пасенк.
Прокурор отметил, что обвинения также предъявлены некоему «третьему лицу, находившемуся в башне управления полетами». По версии прокуратуры, авиадиспетчеры и этот неизвестный человек «умышленно спровоцировали катастрофу».
Самолет с высшим руководством Польши, включая президента страны Леха Качиньского, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погибли 96 человек. Польская делегация летела на траурные мероприятия в Катынь. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причиной крушения решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях плохой видимости.
Польские власти неоднократно обвиняли Москву в намеренной организации крушения самолета. Россия называла эти обвинения «русофобскими выпадами» и отвергала их. Глава польской комиссии по крушению Ту-154 Вацлав Берчиньский заявлял, что российские диспетчеры намеренно могли дать неверные данные экипажу лайнера. По его словам, неверная информация могла касаться расстояния до взлетно-посадочной полосы.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны Качиньского. По словам Путина, телохранитель потребовал от пилотов совершить экстренную посадку. Сначала пилоты отказались, однако сотрудник президентской охраны якобы не оставил им выбора, заявив, что посадку необходимо совершить в любом случае.
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