Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154 под Смоленском

Польская прокуратура заявила, что российские авиадиспетчеры умышленно спровоцировали катастрофу самолета президента Леха Качиньского под Смоленском, сообщает РИА Новости.

«В течение этого года прокуроры собрали и проанализировали около двух тысяч томов дела [о крушении Ту-154]. <…> Анализ данных позволил прокурорам сформулировать новые обвинения против авиадиспетчеров, граждан Российской Федерации, <…> и предъявить им обвинения в умышленных действиях, которые привели к катастрофе воздушного судна, повлекшей гибель многих людей», - заявил Пасенк.

Прокурор отметил, что обвинения также предъявлены некоему «третьему лицу, находившемуся в башне управления полетами». По версии прокуратуры, авиадиспетчеры и этот неизвестный человек «умышленно спровоцировали катастрофу».

Самолет с высшим руководством Польши, включая президента страны Леха Качиньского, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погибли 96 человек. Польская делегация летела на траурные мероприятия в Катынь. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причиной крушения решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях плохой видимости.

Польские власти неоднократно обвиняли Москву в намеренной организации крушения самолета. Россия называла эти обвинения «русофобскими выпадами» и отвергала их. Глава польской комиссии по крушению Ту-154 Вацлав Берчиньский заявлял, что российские диспетчеры намеренно могли дать неверные данные экипажу лайнера. По его словам, неверная информация могла касаться расстояния до взлетно-посадочной полосы.