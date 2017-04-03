В Петербурге у станции метро «Петроградская» сгорела маршрутка

Маршрутка сгорела в понедельник днем у станции метро "Петроградская" в Петербурге, но это, видимо, не связано с ЧП в подземке, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

"Возле станции метро "Петроградская" сгорело маршрутное такси. По предварительным данным, этот инцидент не связан с произошедшим в подземке", — сказал собеседник агентства.

В понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщал, что располагает информацией о 25 пострадавших.