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СК проводит проверку после нападения на полицейского на юге Москвы
Следственный комитет проводит проверку по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции на юге Москвы, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК Юлию Иванову.
"По предварительным данным, вечером 3 апреля 2017 г. на проезжей части ул. Кировоградская в Москве при задержании лиц, подозреваемых в угоне транспортного средства Lada Granta, водитель автомобиля Nissan Teana отказался выполнить законные требования сотрудников полиции - предъявить документы и выйти из машины. После чего, желая скрыться с места задержания, мужчина, управлявший легковым автомобилем, совершил резкий маневр задним ходом. В результате он допустил наезд на одного из инспекторов ДПС ГИБДД, пытавшегося открыть дверь транспортного средства, и протащил его несколько метров по дорожному полотну", - сказала она.
Подозреваемые в угоне автомобиля были задержаны.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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