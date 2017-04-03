Figaro: в Бордо прошел митинг против приезда Марин Ле Пен

Полиция насчитала 700 манифестантов, организаторы протестной акции говорят о 2 тыс. участников. Сам митинг проходил в нескольких километрах от места выступления Ле Пен. После самой акции демонстранты в сопровождении стражей порядка прошли по улицам города.

"Фашизм не пройдет!" - скандировали протестующие, среди которых был замечен и другой кандидат в президенты - лидер Новой антикапиталистической партии Филипп Путу. Он сообщил, что участвует в акции "не как кандидат, но как гражданин" и назвал Ле Пен опасным противником.

В конце шествия несколько демонстрантов начали бить окна и нападать на сотрудников полиции. Последние применили в ответ слезоточивый газ и дубинки. Несколько десятков манифестантов задержаны.

В конце февраля более 2 тыс. человек вышли на улицы города Нант, протестуя против приезда Марин Ле Пен. И тогда манифестация проходила под жестким контролем сил правопорядка - в город были стянуты не менее 700 полицейских и жандармов.