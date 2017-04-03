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Figaro: в Бордо прошел митинг против приезда Марин Ле Пен
Манифестация против приезда кандидата в президенты и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен прошла в воскресенье в городе Бордо на юго-западе Франции. На улицы и площади вышли более тысячи человек, сообщает газета Le Figaro.
Полиция насчитала 700 манифестантов, организаторы протестной акции говорят о 2 тыс. участников. Сам митинг проходил в нескольких километрах от места выступления Ле Пен. После самой акции демонстранты в сопровождении стражей порядка прошли по улицам города.
"Фашизм не пройдет!" - скандировали протестующие, среди которых был замечен и другой кандидат в президенты - лидер Новой антикапиталистической партии Филипп Путу. Он сообщил, что участвует в акции "не как кандидат, но как гражданин" и назвал Ле Пен опасным противником.
В конце шествия несколько демонстрантов начали бить окна и нападать на сотрудников полиции. Последние применили в ответ слезоточивый газ и дубинки. Несколько десятков манифестантов задержаны.
В конце февраля более 2 тыс. человек вышли на улицы города Нант, протестуя против приезда Марин Ле Пен. И тогда манифестация проходила под жестким контролем сил правопорядка - в город были стянуты не менее 700 полицейских и жандармов.
По данным последних опросов, Ле Пен является одним из лидеров предвыборной гонки. Она может рассчитывать на 24% голосов в первом туре. Глава движения "На марше" и бывший министр экономики Эмманюэль Макрон получил бы 25% голосов. Президентские выборы пройдут во Франции в два тура - 23 апреля и 7 мая.
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