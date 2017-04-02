Активиста Дадина снова задержали за одиночный пикет

Полиция снова задержала активиста Ильдара Дадина за одиночный пикет у здания главного столичного управления МВД РФ. Об этом ТАСС сообщила один из его адвокатов Ксения Костромина.

"Ильдара задержали за одиночный пикет, однако подробностей сейчас нет", - сказала она. Другой адвокат активиста, Алексей Липцер , уточнил, что Дадин "был задержан за одиночный пикет у здания главного управления МВД РФ по Москве". "Как предполагается, Ильдара отвезли в ОВД "Тверской", - отметил Липцер.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.