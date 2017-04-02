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Активиста Дадина снова задержали за одиночный пикет
Полиция снова задержала активиста Ильдара Дадина за одиночный пикет у здания главного столичного управления МВД РФ. Об этом ТАСС сообщила один из его адвокатов Ксения Костромина.
"Ильдара задержали за одиночный пикет, однако подробностей сейчас нет", - сказала она. Другой адвокат активиста, Алексей Липцер, уточнил, что Дадин "был задержан за одиночный пикет у здания главного управления МВД РФ по Москве". "Как предполагается, Ильдара отвезли в ОВД "Тверской", - отметил Липцер.
10 марта Дадин был задержан сотрудниками полиции у здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в центре Москвы, после того как отказался предъявить свой паспорт. По словам его супруги, Анастасии Зотовой, он забыл паспорт дома. Активист участвовал в пикете возле здания ФСИН вместе с правозащитником Львом Пономаревым, выступая за отставку некоторых чиновников, в том числе начальника карельской колонии.
Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.
10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. 22 февраля Верховный суд РФ по представлению председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда Москвы в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить из колонии, куда он был этапирован для отбытия наказания.
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