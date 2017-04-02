«Ласточку» закидали камнями в Подмосковье

Под Москвой хулиганы закидали камнями электропоезд «Ласточка». Об инциденте сообщает пресс-центр Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня в 14:20 на перегоне Купавна – Железнодорожный Горьковского направления Московской железной дороги неизвестные лица обкидали камнями электропоезд "Ласточка", следовавший по маршруту Нижний Новгород – Москва. Один из камней попал в стеклопакет четвертого вагона. Внешняя сторона стеклопакета треснула, но выдержала удар», - говорится в сообщении.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Электропоезд продолжил движение по маршруту, задержек пригородных поездов нет. Железнодорожники обратились в правоохранительные органы и просят найти хулиганов.