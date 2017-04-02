Главное сейчас
Главные события у вас в почте
«Ласточку» закидали камнями в Подмосковье
Под Москвой хулиганы закидали камнями электропоезд «Ласточка». Об инциденте сообщает пресс-центр Московской железной дороги (МЖД).
«Сегодня в 14:20 на перегоне Купавна – Железнодорожный Горьковского направления Московской железной дороги неизвестные лица обкидали камнями электропоезд "Ласточка", следовавший по маршруту Нижний Новгород – Москва. Один из камней попал в стеклопакет четвертого вагона. Внешняя сторона стеклопакета треснула, но выдержала удар», - говорится в сообщении.
К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Электропоезд продолжил движение по маршруту, задержек пригородных поездов нет. Железнодорожники обратились в правоохранительные органы и просят найти хулиганов.
Напомним, в середине марта 2017 года Госдума окончательно приняла так называемый «закон о зацеперах». Документ вводит в Уголовный кодекс новую статью, которая устанавливает ответственность за хулиганство на транспорте. Под закон подпадают «зацеперы» и хулиганы, ослепляющие пилотов лазерными указками и закидывающие поезда камнями. Максимальное наказание по статье - два года лишения свободы.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Ридус
-
Деловая газета "Взгляд"
-
Rambler News Service