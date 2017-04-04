Петербургский метрополитен возобновил работу в полном объеме

Петербургский метрополитен утром во вторник, 4 апреля, полностью возобновил работу. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Петербургский метрополитен с утра начал работу в полном объеме: по всем линиям и станциям», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, до 10:00 сохранится движение автобусов-дублеров по маршруту 2М — 60 автобусов, от «Петроградской» до «Московской».

Усиление и изменение маршрутов городского электротранспорта останутся в силе весь день.

В понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв.

Погибли 11 человек, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следствие рассматривает и другие версии случившегося.

После взрыва на несколько часов петербургский метрополитен прекратил работу, потом движение частично возобновилось.