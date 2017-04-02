Неизвестный открыл стрельбу на концерте в Вирджинии

На открытом концерте местной группы в американской Вирджинии неизвестный открыл стрельбу в парке, где проходило мероприятие. Инцидент произошел в субботу, 1 апреля, сообщает NBC.

Line of cars at Virginia motorsports Park. We're told people have been shot someone has also been hit by a car. pic.twitter.com/gp4QlHeH0I — Jasmine Turner (@JasmineNBC12) 2 апреля 2017 г.

В результате инцидента были ранены два человека. Правоохранители оцепили район. После обстрела на концерте вооруженный мужчина вышел на улицу и расстрелял еще несколько автомобилей, в которых находились люди.

Никто из правоохранителей не пострадал.