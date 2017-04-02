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Неизвестный открыл стрельбу на концерте в Вирджинии

Неизвестный открыл стрельбу на концерте в Вирджинии
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На открытом концерте местной группы в американской Вирджинии неизвестный открыл стрельбу в парке, где проходило мероприятие. Инцидент произошел в субботу, 1 апреля, сообщает NBC.
В результате инцидента были ранены два человека. Правоохранители оцепили район. После обстрела на концерте вооруженный мужчина вышел на улицу и расстрелял еще несколько автомобилей, в которых находились люди.
Никто из правоохранителей не пострадал.
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Происшествия США
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