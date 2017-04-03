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Во Французской Гвиане протестующие потребовали 2,5 миллиарда евро
Протестующие во Французской Гвиане потребовали выплатить 2,5 миллиарда евро, передает агентство Франс Пресс.
В субботу прибывшие на переговоры с забастовщиками глава МВД Франции Маттиас Фекль и министр заморских территорий Эрика Барейт сообщили о готовности центральных властей влить в экономику Французской Гвианы один миллиард евро. В воскресенье протестующие выставили политическое требование и попросили предоставить региону автономию.
"Мы требуем 2,5 миллиарда евро немедленно", — заявил представитель протестующих Оливье Гуде.
По словам окружения Барейт, правительство намеренно сохранить обещанное финансирование в размере 1,085 миллиарда евро.
Протесты и забастовки во Французской Гвиане идут вторую неделю.
Сейчас Французская Гвиана — крупнейшее заморское владение Франции — имеет статус заморского департамента, то есть рассматривается наравне с обычными департаментами в европейской части Франции и считается частью Евросоюза. Здесь действует французское законодательство. Некоторые территории Франции имеют больше самостоятельности, например Корсика или заморские сообщества — пять самоуправляемых островных территорий в Атлантике и Тихом океане.
Во Французской Гвиане находится европейский космодром "Куру". Из-за протестов пуски с него 23 марта приостановили.
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