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СМИ: в небе над Флоридой столкнулись два самолета, пилоты погибли
В американском штате Флорида в небе неподалеку от города Эджуотер столкнулись два легкомоторных самолета, сообщает портал Florida Today.
В результате инцидента оба пилота погибли.
Самолеты, как рассказали очевидцы, выполняли совместные полеты. В ходе одного из маневров оба воздушных судна столкнулись.
Согласно поступающей информации, модели разбившихся самолетов – Cessna 170 и Grumman American AA5B.
Кроме пилотов на борту разбившихся машин других людей не было.
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