СМИ: в небе над Флоридой столкнулись два самолета, пилоты погибли

В американском штате Флорида в небе неподалеку от города Эджуотер столкнулись два легкомоторных самолета, сообщает портал Florida Today.

В результате инцидента оба пилота погибли.

Самолеты, как рассказали очевидцы, выполняли совместные полеты. В ходе одного из маневров оба воздушных судна столкнулись.

Согласно поступающей информации, модели разбившихся самолетов – Cessna 170 и Grumman American AA5B.

Кроме пилотов на борту разбившихся машин других людей не было.