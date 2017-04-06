В Астрахани ликвидированы четверо подозреваемых в убийстве полицейских в ночь на 4 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгвардию.

В ночь на четверг, 6 апреля, в Астрахани было совершено вооружённое нападение на пост Росгвардии. В результате ранения получили трое военнослужащих, один из них находится в тяжёлом состоянии.

СК установил, что злоумышленники также причастны к убийству двоих полицейских в ночь на 4 апреля.

Возбуждено уголовное дело по трём статьям.