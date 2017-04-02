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В Колумбии число погибших при сходе селевого потока превысило 250 человек
Фото: © AP Photo/ Uncredited
Последние данные о погибших в результате стихийного бедствия в Колумбии свидетельствует о гибели 254 человек, сообщил в субботу президент страны Хуан Мануэль Сантос.
"Это очень грустная цифра", – приводит радио RCN заявление Сантоса.
Ранее сообщалось о 150 погибших. Еще 400 человек получили ранения, 220 считаются пропавшими без вести после прохождения селевого потока по ряду районов города Мокоа.
Трагедия произошла в ночь на субботу, когда вышедшие из берегов реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Он прокатился по 17 районам города Мокоа с населением 45 тысяч человек.
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