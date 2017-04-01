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Следственный комитет завел уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в Москве

В Москве возбуждено дело по факту призыва к массовым беспорядкам
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Об этом сообщило столичное управление СКР.
«По версии следствия, 29 марта 2017 года в сети Интернет, то есть в свободном доступе для неограниченного круга лиц, неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. Следствием принимаются меры к установлению лиц, разместивших призывы к преступным действиям», — говорится в сообщении.
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