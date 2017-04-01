ФБР предупредило о возможных портативных бомбах в ноутбуках

Американская разведка и правоохранительные органы страны считают, что террористические группировки, такие как ИГИЛ (ИГ, организация запрещена в России), могли разработать инновационные методы установки взрывчатых веществ в ноутбуки и другие электронные устройства, сообщает телекомпания CNN

В спецслужбах полагают, что террористы приобрели образцы оборудования, которое используется в аэропортах для контроля и обеспечения безопасности, чтобы с их помощью проверить эффективность новых способов доставки взрывчатых веществ на борт самолета.

Как отмечается, батареи ноутбуков могут быть использованы как контейнеры для взрывчатки. По мнению специалистов, обнаружить взрывчатку в таких случаях крайне затруднительно.

Эти данные, которые спецслужбы собрали в течение последних нескольких месяцев, сыграли значительную роль в решении администрации Трампа запретить путешественникам, вылетающим из 10 аэропортов в восьми странах Ближнего Востока и Африки провоз в ручной клади нескольких авиакомпаний ноутбуков и других крупных электронных устройств на борту самолетов. Не подлежат сдаче в багаж только мобильные телефоны.

«Если говорить о сути, то мы не обсуждаем публично конкретную разведывательную информацию. Тем не менее данные разведки показывают, что террористические группы продолжают нацеливаться на коммерческие авиакомпании, включая контрабанду взрывных устройств в электронике», — заявили в департаменте национальной безопасности.