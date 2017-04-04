В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга пострадал 51 человек

После взрыва в метро Санкт-Петербурга в больницы был доставлен 51 человек. Список пострадавших был опубликован на сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Ведомство приводит данные комитета по здравоохранению города. Информация, представленная в списке, была актуальна на момент 03:00 мск 4 апреля.

3 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Впоследствии НАК сообщил об обезвреживании взрывного устройства на другой станции — «Площадь Восстания». В результате взрыва погибли 11 человек.