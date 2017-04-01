Волонтёр рассказал о гибели киевских силовиков из-за взрыва украинского миномёта

При взрыве миномёта М120-15 «Молот» производства киевского ПАО «Завод Маяк» погибли трое украинских военнослужащих.

«Разорвавшийся миномёт «Молот» в Авдеевке забрал жизни трёх наших парней», — написал в Facebook волонтёр Богдан Ковалёв. Он отметил, что находился в Авдеевке и лично видел последствия взрыва. «Проще всего обвинить погибших и замять дело», -- отметил Ковалев, написав, «случай с разрывом этих дорогих, распадающихся на куски минометов, не первый», но их «упорно продолжают запихивать в армию, не отвечая за последствия».