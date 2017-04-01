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Волонтёр рассказал о гибели киевских силовиков из-за взрыва украинского миномёта
При взрыве миномёта М120-15 «Молот» производства киевского ПАО «Завод Маяк» погибли трое украинских военнослужащих.
«Разорвавшийся миномёт «Молот» в Авдеевке забрал жизни трёх наших парней», — написал в Facebook волонтёр Богдан Ковалёв. Он отметил, что находился в Авдеевке и лично видел последствия взрыва. «Проще всего обвинить погибших и замять дело», -- отметил Ковалев, написав, «случай с разрывом этих дорогих, распадающихся на куски минометов, не первый», но их «упорно продолжают запихивать в армию, не отвечая за последствия».
В ноябре 2016 года двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе в результате разрыва миномета «Молот». Как сообщалось, причиной стала детонация боеприпаса в канале ствола. Летом 2016 г. во время учебных стрельб на одном из украинских полигонов разорвался 120-мм миномет М-120-15 «Молот». Два человека погибли, десять получили ранения различной тяжести. Этот миномет сконструировали по источникам, взятым из интернета, заявлял главный инженер киевского завода «Маяк» Валерий Синицин в сюжете одного из украинских телевизионных каналов, сообщало РИА Новости Украина.
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