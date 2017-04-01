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Пассажиры Mercedes консула Таджикистана устроили стрельбу в Петербурге
Фото: Фонтанка.ру
Накануне ночью в Санкт-Петербурге пассажиры автомобиля Mercedes с дипломатическими номерами устроили стрельбу, после чего скрылись, передает радиостанция «Говорит Москва».
В инциденте фигурирует автомобиль, выданный почетному консулу Таджикистана в Петербурге. Стало известно, что перестрелка произошла «из-за девушки». Нарушители, спровоцировавшие ее, скрылись на консульском автомобиле.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов, которые настигли автомобиль после погони, не задерживали участников инцидента, так как предположили наличие у них дипломатического иммунитета. При этом водитель представился сотрудником консульства, хотя не является таковым. Это оказался 29-летний председатель организации «Молодежное общество студентов Таджикистана в Санкт-Петербурге» Асрор Сафоев.
По факту происшествия проводится проверка.
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