Пассажиры Mercedes консула Таджикистана устроили стрельбу в Петербурге

Накануне ночью в Санкт-Петербурге пассажиры автомобиля Mercedes с дипломатическими номерами устроили стрельбу, после чего скрылись, передает радиостанция «Говорит Москва».

В инциденте фигурирует автомобиль, выданный почетному консулу Таджикистана в Петербурге. Стало известно, что перестрелка произошла «из-за девушки». Нарушители, спровоцировавшие ее, скрылись на консульском автомобиле.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов , которые настигли автомобиль после погони, не задерживали участников инцидента, так как предположили наличие у них дипломатического иммунитета. При этом водитель представился сотрудником консульства, хотя не является таковым. Это оказался 29-летний председатель организации «Молодежное общество студентов Таджикистана в Санкт-Петербурге» Асрор Сафоев.

По факту происшествия проводится проверка.