ФБР предупредило о возможных портативных бомбах в ноутбуках

Недавнее тестирование ФБР выявило потенциальную уязвимость системы проверки в аэропортах, которая не распознала взрывчатые вещества, размещенные в портативных компьютерах, заявили CNN в пятницу два американских чиновника на условиях анонимности.

Они пояснили, что именно после этой проверки власти США ввели запрет на провоз ноутбуков и других электронных устройств на пассажирских самолетах, вылетающих в США из восьми стран, расположенных на Ближнем Востоке и в Африке.

Один из чиновников уточнил, что тестирование ФБР проводилось в течение последних нескольких месяцев. Отчасти оно было вызвано получением спецслужбами информации о том, что террористы занимаются разработкой новых технологий изготовления бомб, которые остаются нераспознаваемыми существующими методами тестирования на предмет наличия взрывчатых веществ.

Напомним, что в марте власти США уведомили девять иностранных авиакомпаний на Ближнем Востоке и в Африке, что электронные гаджеты, более крупные, чем мобильные телефоны, будут запрещены для провоза в салоне самолетов на неопределенный срок на 50 прямых рейсах, ежедневно направляющихся этими перевозчиками в США.

Новые меры безопасности, принятые властями США, требуют от этих авиакомпаний, чтобы их пассажиры размещали все свои планшеты, электронные книги, DVD-плееры, камеры, игровые модули, дорожные принтеры и сканеры, любую электронику, превышающую по размерам мобильный телефон в проверенном багаже, а не в переносной ручной клади.