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При попытке ограбления в центре Москвы ранены двое
Два человека пострадали в результате стрельбы из травматического пистолета при попытке ограбления в центре Москвы, для поиска стрелявших объявлен план "Перехват", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"В 19.32 на службу "02" от граждан поступило сообщение о том, что они стали очевидцами того, как несколько человек попытались отобрать личное имущество у женщины по адресу: Старомарьинское шоссе, дом 2", — сказал дежурный офицер.
По его словам, граждане попытались помешать злоумышленникам, после чего один из подозреваемых начал стрелять. В результате, по данным полиции, пострадали два человека. После этого неудачливые грабители скрылись на легковом автомобиле.
"В городе был объявлен план "Перехват", — добавил собеседник агентства.
По его словам, по данному факту проводится проверка.
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