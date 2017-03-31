В Москве разыскивают жену убийцы Вороненкова

Московские следователи разыскивают жену и ребенка убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает Life со ссылкой на неназванный источник.

По данным правоохранителей, в момент убийства беглого депутата супруга убийцы с ребенком находилась в российской столице. Life отмечает, что женщина переехала в Москву в 2012 году вместе со своим мужем.

«Сейчас женщина с ребенком находится на территории Москвы, ее местонахождение будет установлено. Следователи намерены допросить Юлию Шайдулину, как только смогут ее разыскать», - отметил собеседник Life. По его данным, в 2012 году Шайдулина и ее муж жили в квартире на Косинской улице.

Вороненков был убит 23 марта возле гостиницы «Премьер-палас» в центре Киева. В экс-депутата выстрелили, когда он выходил из отеля вместе с охранником. Вороненков погиб, а охранник и нападавший ранили друг друга. Убийца позже скончался в больнице.

Предполагаемым убийцей экс-депутата назвали 28-летнего уроженца Днепра Павла Паршова. В СМИ появилась информация, что он мог быть участником операции Украины в Донбассе. Кроме того, Паршова разыскивала днепровская полиция за совершение преступлений по статьям 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем). СМИ сообщили, что убийство Вороненкова мог заказать Виктор Курило, глава «международной группировки обнальщиков», в которую входил и Паршов. Основной состав этой группировки перебрался в Москву в 2012 году, когда спецслужбы Украины завели против них уголовные дела.

В октябре 2016 года Вороненков и его жена Мария Максакова, которая тоже была депутатом Госдумы VI созыва, уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. Расследованием убийства экс-депутата занимаются украинские правоохранители и Следственный комитет РФ.