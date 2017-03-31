Глыба льда упала на машину на МКАД

В пятницу, 31 марта, ледяная глыба обрушилась с моста на МКАД на внедорожник Chevrolet Tahoe. Об этом сообщает Life

Инцидент произошел в районе 34-го километра внешней стороны автодороги. По данным издания, глыба льда пробила лобовое стекло автомобиля. В результате пострадал находившийся в машине человек. Насколько серьезны полученные им травмы, не уточнятся.

На месте происшествия работают экстренные службы.

В начале февраля в Москве ледяная глыба упала на детскую коляску с двухмесячным ребенком с высоты пятиэтажного дома. Инцидент произошел во время чистки крыши от снега. Младенец попал в больницу с травмами головы.

Сообщалось, что рабочие, убиравшие снег, не огородили опасный участок.