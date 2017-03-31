В Самаре покончил с собой директор военного завода "Салют"

Генеральный директор оборонного завода "Салют" покончил жизнь самоубийством в Самаре, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Глава "Салюта" Николай Поролло, которому было 77 лет, покончил с собой в своем доме. Причины самоубийства устанавливают следователи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работает следственная группа.

ПАО "Салют" создан на базе Куйбышевского механического завода, образованного в декабре 1941 года. В годы войны КМЗ выпускал бронекорпуса для самолетов ИЛ-2 и бронедетали для истребителей и бомбардировщиков ВВС и ВМФ. С 2005 года предприятие входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и выпускает широкий спектр продукции, в том числе военного назначения.

Николай Поролло родился в 1940 году в городе Артемовск Луганской области. Он занимал должность генерального директора завода "Салют" с 1991 года. Был членом-корреспондентом Российской инженерной академии.