Багдасарян исправно отрабатывает часы обязательных работ

Стритрейсерша Мара Багдасарян исправно отрабатывает установленные ей судом часы обязательных работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФССП по Москве.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. Согласно решению суда, она была привлечена к обязательным работам сроком на 595 часов. В январе за пропуск работ она была арестована на 15 суток и 30 января после отбытия административного ареста вновь приступила к обязательным работам.

"Багдасарян исправно выполняет обязанности, которые на нее возложены. Дисциплину она не нарушает, нареканий к ней нет, на работы в ГБУ "Жилищник" района Сокол прибывает вовремя", — сообщили в пресс-службе.

В УФССП уточнили, что на сегодняшний день Багдасарян отработала 427 из 595 ранее назначенных ей часов обязательных работ.

Как сообщалось ранее, чтобы не ходить на обязательные работы, Багдасарян воспользовалась поддельным больничным. За это суд назначил ей еще год исправительных работ.

Кроме того, Савеловский суд Москвы лишил скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян водительских прав. Таким образом, суд удовлетворил иск прокуратуры Москвы, которая указывала, что после одного из ДТП, в котором побывала девушка, ей поставили диагноз "эпилепсия". Прав Багдасарян лишена бессрочно, вернуть их ей могут, только если разрешат врачи.