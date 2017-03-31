В Казани охранники отказались пропустить скорую помощь во двор многоэтажки

В Казани сотрудники частного охранного предприятия, работающие на территории дома 51/11 на улице Серова, отказались пропускать машину скорой помощи во двор. Телеканал «360» опубликовал видеозапись, сделанную местным жителем.

На кадрах видно, что врачам пришлось оставить машину у ворот и идти до нужного им подъезда пешком.

В управлении Следственного комитета России по Татарстану сообщили, что изучают запись. Решается вопрос о проведении доследственной проверки.