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В Казани охранники отказались пропустить скорую помощь во двор многоэтажки

В Казани сотрудники частного охранного предприятия, работающие на территории дома 51/11 на улице Серова, отказались пропускать машину скорой помощи во двор. Телеканал «360» опубликовал видеозапись, сделанную местным жителем.
На кадрах видно, что врачам пришлось оставить машину у ворот и идти до нужного им подъезда пешком.
В управлении Следственного комитета России по Татарстану сообщили, что изучают запись. Решается вопрос о проведении доследственной проверки.
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