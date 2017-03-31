Опубликовано видео взрыва в Мариуполе

В интернете опубликовали видео, демонстрирующее последствия взрыва автомобиля полковника СБУ в Мариуполе. Ролик появился на странице телеканала Public television of Azov в соцсети Facebook

Взрыв оказался настолько сильным, что выбил стекла в соседних домах.

Автомобиль полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша взорвался в пятницу, 31 марта, в центре Мариуполя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что служба «сделает все, чтобы найти и наказать виновных». Он добавил, что СБУ «быстро отдает долги».