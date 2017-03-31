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Под Краснодаром в драке расстреляли пять человек

Под Краснодаром в драке расстреляли пять человек
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В Краснодарском крае в результате драки огнестрельные ранения получили пять человек, двое из них погибли, сообщает Life.
Драку спровоцировало мелкое ДТП. Один из участников драки открыл стрельбу.
Один человек погиб на месте. По пути в больницу скончался второй участник драки. Еще трое госпитализированы с ранениями.
В начале марта в Москве в ресторане быстрого питания Burger King на Бирюлёвской произошла массовая драка с применением холодного оружия. Причиной конфликта стал свободный стол, который не смогли поделить две компании молодых людей.
В результате пострадал администратор кафе, он был госпитализирован с резаной раной на левой кисти.
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Краснодар Общество Происшествия
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