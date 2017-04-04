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В Петербурге объявлен трехдневный траур по жертвам теракта в метро
Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур по людям, погибшим во время теракта в метро.
"По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга с 4 апреля в городе объявляется трехдневный траур. Георгий Полтавченко обратился к жителям города на Неве с просьбой не проводить в эти дни развлекательные мероприятия, а к теле- и радиокомпаниям - воздержаться от показа увеселительных программ", - сообщили в пресс-службе петербургской администрации.
Теракт в петербургском метро
Взрыв неустановленного устройства произошел в Петербурге в минувший понедельник около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт, но проверяет и другие возможные версии. По последним данным НАК, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадали.
Жители Санкт-Петербурга, испытавшие трудности с передвижением по городу из-за полностью закрытого метро, тем не менее, нашли время и возможность уже вечером прийти к станциям, на которых произошла трагедия, и принести цветы и свечи в память о погибших.
Сочувствие петербуржцам
События в Санкт-Петербурге вызвали большой резонанс в стране и в мире. Люди выражают сочувствие петербуржцам в социальных сетях, проверяют, все ли в порядке с их знакомыми, которые находятся в Санкт-Петербурге. Зарубежные пользователи социальных сетей ставят хэштег #JeSuisRussie под которым пишут слова поддержки россиянам. Солидарность с народом России
Мировые лидеры, политики и представители международных организаций выражают свою солидарность с народом России и соболезнуют семьям погибших при взрыве в Санкт-Петербурге. В НАТО, ОБСЕ и Совете Европы высказали слова поддержки. От лица всех 28 государств ЕС свою солидарность с российским народом выразила глава дипломатии сообщества Федерика Могерини, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, глава британского МИД Борис Джонсон выразили соболезнования семьям погибших на своих страницах в сети микроблогов Twitter, в Сербии члены кабинета министров в знак соболезнования возложили цветы у ограды российского дипломатического представительства. Поддержку выразили и в других странах Европы.
Теракт в Петербурге осудили Египет, соболезнования направили Израиль, Турция, Узбекистан и другие страны. Заявления по поводу событий в Петербурге сделали глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Евросовета Дональд Туск. Президент США Дональд Трамп назвал ужасным происшествием взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал слова поддержки россиянам во время встречи с российским президентом в Петербурге.
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