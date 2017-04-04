В Петербурге объявлен трехдневный траур по жертвам теракта в метро

Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур по людям, погибшим во время теракта в метро.

"По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга с 4 апреля в городе объявляется трехдневный траур. Георгий Полтавченко обратился к жителям города на Неве с просьбой не проводить в эти дни развлекательные мероприятия, а к теле- и радиокомпаниям - воздержаться от показа увеселительных программ", - сообщили в пресс-службе петербургской администрации.

Теракт в петербургском метро

Взрыв неустановленного устройства произошел в Петербурге в минувший понедельник около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт, но проверяет и другие возможные версии. По последним данным НАК, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадали.

Жители Санкт-Петербурга, испытавшие трудности с передвижением по городу из-за полностью закрытого метро, тем не менее, нашли время и возможность уже вечером прийти к станциям, на которых произошла трагедия, и принести цветы и свечи в память о погибших.

Сочувствие петербуржцам

События в Санкт-Петербурге вызвали большой резонанс в стране и в мире. Люди выражают сочувствие петербуржцам в социальных сетях, проверяют, все ли в порядке с их знакомыми, которые находятся в Санкт-Петербурге. Зарубежные пользователи социальных сетей ставят хэштег #JeSuisRussie под которым пишут слова поддержки россиянам. Солидарность с народом России