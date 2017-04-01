В США по делу об обрушении моста в Атланте задержаны три человека

Полиция задержала трёх подозреваемых по делу о пожаре, который стал причиной обрушения автомобильной эстакады в городе Атланта, американский штат Джорджия.

Как сообщает Associated Press, в ближайшее время им предъявят официальные обвинения в уголовном преступлении в связи с причинением ущерба имуществу.

Двое из задержанных проходят по данному делу в качестве соучастников.

Полиция пока не раскрывает сведения о том, каким именно образом был осуществлён поджог, приведший к пожару на трассе Interstate 85.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной пожара стало возгорание пластиковых труб.