Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В США по делу об обрушении моста в Атланте задержаны три человека
Фото: RT на русском
Полиция задержала трёх подозреваемых по делу о пожаре, который стал причиной обрушения автомобильной эстакады в городе Атланта, американский штат Джорджия.
Как сообщает Associated Press, в ближайшее время им предъявят официальные обвинения в уголовном преступлении в связи с причинением ущерба имуществу.
Двое из задержанных проходят по данному делу в качестве соучастников.
Полиция пока не раскрывает сведения о том, каким именно образом был осуществлён поджог, приведший к пожару на трассе Interstate 85.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной пожара стало возгорание пластиковых труб.
Оставить комментарий