Ребенок упал с 90-метровой скале в Китае и выжил

В китайской провинции Ганьсу мальчик выжил после падения с высоты в 90 метров. Об этом сообщил сайт The Mirror.

Ребенок играл с друзьями и оступился, после чего полетел вниз со скалы. Однако он застрял в щели в скале, что спасло ему жизнь.

Ребенка спасли, в настоящее время его жизни ничто не угрожает. Спасатели сообщили, что он сильно напуган.

A fireman saves a boy who became trapped in a crack after falling off a 100-meter cliff in Lanzhou, NW China’s Gansu Province on March 26. pic.twitter.com/5YHT26D7AQ — Global Times (@globaltimesnews) 29 марта 2017 г.

В середине марта турист из Подмосковья сорвался с высоты в горах в Сочи и выжил. Спасатели поднимали мужчину при помощи лебедки.