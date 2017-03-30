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Ребенок упал с 90-метровой скале в Китае и выжил

В китайской провинции Ганьсу мальчик выжил после падения с высоты в 90 метров. Об этом сообщил сайт The Mirror.
Ребенок играл с друзьями и оступился, после чего полетел вниз со скалы. Однако он застрял в щели в скале, что спасло ему жизнь.
Ребенка спасли, в настоящее время его жизни ничто не угрожает. Спасатели сообщили, что он сильно напуган.
В середине марта турист из Подмосковья сорвался с высоты в горах в Сочи и выжил. Спасатели поднимали мужчину при помощи лебедки.
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