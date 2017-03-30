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Девушка устроила тест-драйв Aston Martin по выделенной полосе в Москве
В Москве девушка на Aston Martin проехала по полосе общественного транспорта. Видео поездки было опубликовано в аккаунте Richrussiankids в Instagram.
Новыe высококачественные двухместные автобусы марки Aston Martin за 15🍋₽ 😅🚔🇷🇺 ⠀ #RRK #RichRussianKids ⠀ #astonmartin #busline #russia #moscow
Публикация от Rich Russian Kids (@richrussiankids)
Перед автомобилем, за рулем которого находится девушка, едет такая же машина. В комментариях пользователи соцсети отмечают, что автомобили были взяты на тест-драйв. В Москве автомобили Aston Martin стоят порядка 15 миллионов рублей.
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