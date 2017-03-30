Девушка устроила тест-драйв Aston Martin по выделенной полосе в Москве

В Москве девушка на Aston Martin проехала по полосе общественного транспорта. Видео поездки было опубликовано в аккаунте Richrussiankids в Instagram.

Перед автомобилем, за рулем которого находится девушка, едет такая же машина. В комментариях пользователи соцсети отмечают, что автомобили были взяты на тест-драйв. В Москве автомобили Aston Martin стоят порядка 15 миллионов рублей.