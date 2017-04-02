Источник: под Красноярском без тепла остались около двух тысяч человек

В поселке Мотыгино Красноярского края из-за пожара на котельной около двух тысяч человек отключены от тепла и электроэнергии, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Из-за пожара на котельной без тепла и электричества остались около двух тысяч человек. Под отключение попали школа-интернат, но там нет детей. Центральная районная больница тоже попала под отключение, но пациенты переведены в здания, где есть свет и тепло. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

В региональном управлении МВД информацию о происшествии подтвердили. По информации полиции, сигнал о пожаре поступил в воскресенье около 02.00 (22.00 мск) ночи. Для охраны общественного порядка подняты 30 сотрудников МВД. Полиция сейчас проверяет дома жилого сектора, где произошли отключения. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.

В настоящее время районные власти проводят необходимые мероприятия по восстановлению электроснабжения и теплоснабжения.