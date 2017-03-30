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Источник назвал причину наезда пожарной машины на людей в Домодедово
У водителя пожарной автоцистерны, которая утром в четверг сбила несколько человек близ московского аэропорта Домодедово, случился гипертонический криз, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По данным ГСУСК России по Московской области, в результате инцидента один человек погиб и четверо госпитализированы в тяжелом состоянии.
"У водителя случился гипертонический криз", — сообщил источник.
В аэропорте уточнили, что Домодедово сотрудничает с полицией, чтобы установить все факты происшествия, пострадавшим оказывается помощь.
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