Источник назвал причину наезда пожарной машины на людей в Домодедово

У водителя пожарной автоцистерны, которая утром в четверг сбила несколько человек близ московского аэропорта Домодедово , случился гипертонический криз, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По данным ГСУСК России по Московской области, в результате инцидента один человек погиб и четверо госпитализированы в тяжелом состоянии.

"У водителя случился гипертонический криз", — сообщил источник.

В аэропорте уточнили, что Домодедово сотрудничает с полицией, чтобы установить все факты происшествия, пострадавшим оказывается помощь.