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В Москве эвакуируют посетителей из ТЦ «Афимолл»
Посетителей и сотрудников торгового центра «Афимолл сити», расположенного в Москве на Пресненской набережной, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Life.
По данным РИА Новости, в здании обнаружили подозрительный предмет. В пресс-службе управления МВД по Москве рассказали агентству, что о потенциально опасном предмете правоохранителям сообщил несовершеннолетний.
Сейчас в торговом центре работают экстренные службы.
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