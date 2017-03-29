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Мара опубликовала новое видео дрифта на обледенелой дороге в Москве

На странице "ВКонтакте" стритрейсерша Мара Багдасарян разместила ролик с экстремальными гонками по на обледенелой дороге. Где именно был снят ролик, непонятно.
На записи запечатлено, что на дороге иномарку буквально заносит.
Стритрейсершу Багдасарян, которая неоднократно была уличена в нарушении ПДД, ранее по решению суда лишили водительских прав.
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Москва Происшествия
Мара Багдасарян
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