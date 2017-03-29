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Завершено следствие в отношении Никиты Белых
Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета, поступившем в "Газету.Ru".
Отмечается, что обвиняемый и его защитники уведомлены об окончании следственных действий и в ближайшее время материалы уголовного дела будут представлены им для ознакомления.
Ранее СК возбудил против Никиты Белых новое дело по взятке.
Белых обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Он был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане.
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