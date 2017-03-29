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В Нацбанк Украины пришли с обыском
В Национальном банке Украины (НБУ) проходят обыски и выемка документов. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
«Там происходят следственные действия НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – Рамблер/новости) при процессуальном руководстве специализированной антикоррупционной прокуратуры», — заявили в САП.
В рамках какого уголовного дела проходят следственные действия, не сообщается. Глава НБУ Валерия Гонтарева ранее заявила, что «один крупный олигарх» лично угрожал ей физической расправой. Имя бизнесмена руководитель банка называть не стала.
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