Максакова решила добиваться заочного суда над экс-депутатом Вороненковым

Вдова убитого в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова намерена добиваться заочного рассмотрения его дела о мошенничестве, если следствие не придет к выводу о его невиновности, заявил РИА Новости адвокат Андрей Гривцов

В среду Мосгорсуд признал законным заочный арест Вороненкова, поскольку официальных данных о его гибели от властей Украины не поступало.

Мария Максакова намерена идти до конца. Сейчас сложно утверждать, потому что дело может быть закрыто за отсутствием состава преступления. Если этого не произойдет, насколько мне известно, она намерена добиваться заочного суда", — сказал адвокат.

В случае смерти обвиняемого суды имеют право заочно рассмотреть его дело и вынести либо оправдательный приговор, либо прийти к выводу о виновности и прекратить дело по нереабилитирующему обстоятельству.

По данным СК РФ , Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве, в ходе которой мошенники с помощью поддельных документов сместили с поста учредителя фирмы "Тома" — владелицы строения и назначили туда своего человека. Затем, по мнению следствия, Вороненков предложил купить здание Виктору Качуру , и тот, зная, что участвует в афере, согласился.

В результате, здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов. СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя фирмы "Тома".